Carlo Verdone su Facebook rivela: “Non ero più in grado di camminare per pochi metri. Dopo 7 anni di dolore atroce, mi sono deciso”.

Carlo Verdone torna a camminare correttamente e soprattutto senza dolori.”Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri. Oggi… Un piccolo miracolo! Buona serata a tutti Carlo Verdone”.

Il popolare regista e attore sceglie Facebook per raccontare l’intervento al quale si è sottoposto. Con un video rassicura i fan e condivide la sua gioia per la buona forma ritrovata.

Il regista e il cinema post coronavirus

Lo scorso marzo Carlo Verdone in un video girato per Fondazione Cinema Roma, fece alcune riflessioni sul cinema post-pandemia. Quando tutto sarà finito “credo che il pubblico, e anche noi autori, sentiremo il bisogno di grande leggerezza, e anche di grazia in un certo senso. Per cui scriveremo racconti, affronteremo temi in cui leggerezza, divertimento e grazia saranno al primo posto”.

“Questa è la sensazione che ho – disse l’attore e regista romano – non avremo bisogno di film emotivamente catastrofici. Già stiamo attraversando questo periodo che è un brutto film, non lo vogliamo più rivedere”.

Indubbiamente “questa epidemia cambierà molto il nostro modo di relazionarci con gli altri – disse Verdone – Avremo una gran voglia di stare insieme alle persone, ma allo stesso tempo sentiremo il bisogno di usare molta cautela – Probabilmente diventeremo molto, molto più disciplinati”.

“Quando torneremo alla vita normale e tutta questa angoscia sarà andata via, io ho voglia di stare all’aperto. Di viaggiare. Ho voglia di andare al nord Italia, al sud Italia, nella mia campagna. Voglio accarezzare e ringraziare il mio Paese, l’Italia, che è stata così tanto violentata da questo terrore”, disse ancora il regista romano. “Mi sembra un atto di grande amore e di grande affetto viaggiare in Italia e andare a vedere i posti che non conosco, e sono tantissimi. Ecco, un atto di amore verso il mio paese: visitarlo”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)