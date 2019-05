ROMA – “A Casal Bruciato riapriremo la sezione del Pd. Non si può andare in questi quartieri solo quando esplode la protesta, come ha fatto pure giustamente la sindaca Raggi; bisogna starci 365 giorni all’anno, tornare nei luoghi dove la vita, se non ci sono politica e servizi, può provocare questi istinti”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a Corriere della Sera Tv parlando delle violenze contro la famiglia bosniaca rom a Roma.

E Zingaretti torna sulla vicenda anche durante la “Notte Bianca per l’Europa” organizzata in Piazza San Cosimato a Roma dal Partito Democratico in vista delle europee: “A Casal Bruciato bisogna tornarci come Stato, riapriremo circolo Pd”.

Sempre nella giornata di ieri, giovedì 9 maggio, Zinfaretti ha parlato di economia al giornale Radio Rai (Radio1): “Gli italiani già oggi stanno pagando i danni di un governo ormai paralizzato. Io lo chiamo il costo dell’incertezza, che si basa sull’assenza di prospettiva e di una visione comune del paese e quindi sul crollo della fiducia degli italiani, dei consumatori, degli investitori e che ha voluto dire un crollo della crescita del pil, un aumento incredibile della cassa integrazione nell’industria, +25%, un crollo dei consumi e un calo dell’occupazione. La cosa più triste è che di questo non se ne sta occupando nessuno perché spesso le ricette sono diverse”.

“Il conto – sostiene Zingaretti – ce lo presentano i dati di questi mesi. Il ministro Tria ha ammesso che, o loro aumenteranno l’iva o ci saranno dei tagli alla spesa pubblica perché la non gestione dell’economia ha provocato l’aumento del debito, ormai fuori controllo”.

Video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev