ROMA – Una donna della famiglia dei Casamonica sta lasciando la casa abusiva in cui viveva nel quartiere Quadraro a Roma. Accanto a lei ci sono alcuni cronisti e lei, col volto coperto, si scagliacontro la sindaca di Roma: “Ora la Raggi è brava, prima era indagata ora è brava”.

Una persona presente le fa notare che stava vivendo in una villetta abusiva. Lei, come si vede nel filamto in fondo all’articolo, tira dritto e non risponde.

Non è l’unico episodio di rabbia accaduto in queste ore dopo lo sgombero. Oggi sono iniziati gli abbattimenti delle villette ed alcuni abitanti hanno urlato frasi contro la Raggi e il Comune: “È tornato Mussolini…I criminali siete voi” ha detto una persona. “La Raggi come ci ha mandato fuori in un giorno ora ci deve trovare un alloggio. Io ho figli, non so come fare, dove andiamo?”, dice un uomo. “Io ho un bambino di sette mesi”, gli fa eco un altro. “Raggi così non va bene, non un foglio, non un preavviso. Non ci ha dato nulla”, affermano ancora gli abitanti delle villette dei Casamonica. Una donna ha anche fatto saltare il microfono ad una giornalista che si era avvicinata urlando di non voler essere ripresa.

Ieri, nelle ore successive all’intervento dei 600 vigili urbani, una scena simile si era verificata quando una giovane era passata in macchina per andare a prendere alcuni pacchi nelle villette ed aveva gettato della coca cola addosso ai cameramen.

(Video Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev)