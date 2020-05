Casellati richiama i senatori: “Non fate assembramenti”

ROMA – “Senatori, non siamo un buon esempio”.

A dirlo è la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati richiamando i senatori in Aula a Palazzo Madama a non fare assembramenti, rispettando le distanze previste per il contrasto al coronavirus.

In Aula durante la discussione delle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non sono mancati i capannelli di senatori. “Solo dal rispetto delle regole di sicurezza sanitaria dipenderà la riapertura di tutte le attività e quindi la ripresa economica del Paese. Non fate in modo che debba richiamarvi. vedo spesso assembramenti”, ha concluso Casellati.

A proposito della sfiducia a Bonafede Vito Crimi, il capo politico dei Cinque Stelle entrando al Senato ha detto: “La maggioranza sarà compatta e la mozione sarà respinta”.

Matteo Orfini del Pd, su Twitter ha spiegato: “Non c’è alternativa a respingere la sfiducia a Bonafede. Ma non è obbligatorio farlo fingendo di condividerne le idee. Le politiche per la giustizia di questo governo sono pessime e devono cambiare radicalmente. E spetta al Pd chiederlo. Anzi esigerlo”.

“Vogliamo la sfiducia del ministro delle scarcerazioni allegre”. Lo dice nell’Aula del Senato Pasquale Pepe della Lega illustrando la mozione di sfiducia del suo partito.

“Non è stato in grado di proteggere nessuno nelle carceri nell’emergenza coronavirus. Si è dimostrato assolutamente inadeguato”, ha concluso il senatore leghista (fonte: Ansa, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).