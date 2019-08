ROMA – Matteo Salvini parla in Aula durante la discussione avvenuta al Senato nella giornata di ieri, martedì 13 agosto, sulla crisi di Governo. Il leader della Lega viene più volte interrotto dai senatori del Pd che accusano la Casellati di concedere troppo tempo a Salvini: la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati cerca di rimettere ordine e invita per ben due volte il “presidente” Salvini a proseguire con il suo intervento.

Tutto comincia con la Casellati che invita Salvini a proseguire. Alle proteste risponde: “L’intervento del presidente Salvini è nei termini”. Poi, rivolgendosi ad un parlamentare del Pd dice: “Ogni volta che parla lei non la fermo mai. Si confronti con il nostro orologio, sono tranquilla di aver rispettato i tempi e non mi piace questa polemica pretestuosa”. A questo punto riprende la parola Salvini: “Se gli amici del Pd me lo permettono concludevo”. E la Casellati: “Si, presidente Salvini, se può concludere”.

I senatori democratici e quelli di LeU, oltre a mugugnare dopo aver ascoltato la parola “presidente” per ben due volte, oltre ad aver rimarcato la richiesta di avere lo stesso tempo, per bocca della capogruppo di Leu Loredana De Petris hanno accusato la Casellati di essere stati richiamati in Aula da Salvini e non da lei. “Sono io che convoco l’Aula”ha puntualizzato il numero uno del Senato.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev