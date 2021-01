Casini fa la morale a Conte: “Recuperi il rapporto con Italia Viva”. Poi dice sì alla fiducia VIDEO

Anche Pier Ferdinando Casini fa la morale al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma poi dice di votare sì alla fiducia al premier in Senato. “Conte ha dimostrato in queste vicende una sua solidità e una capacità. Cerchi di recuperare un cammino comune con Italia Viva, con chi ha fatto prevalere ragioni divisive. Quando in politica si fanno scelte sulla base del risentimento si pagano le conseguenze”.

Nell’Aula del Senato Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia poi il voto a favore del Governo. Casini si dice “molto preoccupato perchè non condivido in alcun modo il trionfalismo di chi si accontenta del pallottoliere e dimentica le ragioni della politica. Questa crisi è stata aperta da Italia Viva in modo sbagliato e frettoloso ma non inaspettato visto che da mesi erano evidenti le ragioni del dissenso all’interno del governo”.

Casini continua poi su Conte

Casini spiega: “Per chi sostiene il Governo il problema è capire se da questa crisi esso esca più forte o più debole. Bisogna che questo governo allarghi la base di condivisione e non la restringa. Rischia di uscire con i numeri indeboliti ed una ricerca affannosa di qualche responsabile. E allora recuperiamo questo rapporto”, ha concluso.

Casini ha quindi detto: “Lei Conte ha governato con Salvini e poi con il Pd, apprezza Trump e Biden, dunque non esistono cose incancellabili. Recuperiamo un percorso insieme con Italia Viva. Meglio sbagliare insieme che avere ragione da soli”.

Anche Monti annuncia la fiducia al governo Conte

“Le considerazioni tenute dal presidente del Consiglio mi inducono ad un orientamento positivo”. Lo dice nell’Aula del Senato Mario Monti del gruppo Misto nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cui voterà al fiducia. Monti sottolinea l’affermazione di Conte secondo cui è fondamentale un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista in modo da realizzare ancor più appieno l’interesse nazionale. “E’ la risposta a certi sovranisti”. “Porto il mio voto libero e condizionato alle mie convinzioni sui singoli provvedimenti: se mi convincono non solo li voterò ma interverrò anche sulla opinione pubblica internazionale”, ha concluso. (Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).