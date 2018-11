PALERMO – La ricognizione aerea effettuata sulle località di Corleone, Vicari e Casteldaccia, le aree in provincia di Palermo colpite dal maltempo. I Vigili del fuoco hanno pubblicato un video, ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Intanto oggi 6 novembre, nella cattedrale di Palermo si sono svolti i funerali delle nove vittime della tragedia di Casteldaccia, dove la piena del Milicia ha ucciso due nuclei familiari tra loro imparentati, che si erano riuniti per il ponte della festa di Ognissanti in una villa presa in affitto costruita vicino al letto del fiume.

Alle esequie erano presenti rappresentati delle forze dell’ordine, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, quello di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, e il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, seduto in fondo alla chiesa assieme all’assessore alle Autonomie locali, Bernadette Grasso.

Nell’omelia il vicario generale, monsignor Giuseppe Oliveri, è stato diretto, chiedendo giustizia e assunzione di responsabilità: “E’ lecito e forse anche doveroso, che anche ci si interroghi a tutti i livelli per cercare di dare una spiegazione a quello che appare inspiegabile e, comunque, inaccettabile. Ma speriamo vivamente che lo si faccia non per alimentare inutili polemiche o favorire il ben noto e insopportabile rimpallo di responsabilità”.

Tra le nove bare, accolte con fiori, palloncini bianchi e applausi da migliaia di persone in una città a lutto, spiccavamo quelle bianche delle tre vittime più giovani.