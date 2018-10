CATANZARO – Una imbarcazione da diporto trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. In fondo all’articolo il video, pubblicato dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Centinaia gli interventi, in queste ore, a causa del maltempo in tutta la Calabria. Tra le zone più colpite c’è Cuturella di Cropani, una frazione di circa cinquecento abitanti della provincai di Catanzato che si è trovata completamente isolata per diverse ore, con la principale strada d’accesso cancellata da voragini in tre punti e una seconda strada, tra le montagne della Presila, chiusa per diverse frane e smottamenti.

Solo la mattina di oggi, lunedì 29 ottobre, è stato possibile liberare la strada per Andali, grazie anche all’intervento dell’Amministrazione comunale di quest’ultimo centro, con un transito comunque rallentato e limitato ad un solo senso di marcia.

Tutta l’area della Presila Catanzarese è stata al centro di una intensa perturbazione che ha completamente danneggiato la viabilità provinciale e comunale. Completamente allagato anche l’abitato di Sellia Marina. Sono chiuse al traffico diverse strade. Non si circola tra Petronà e Botricello, così come il traffico è interdetto verso la Sila piccola.

Interventi anche sulla provinciale Sersale-Cropani, chiusa ieri per alcune ore a causa di una frana. Mezzi meccanici a lavoro anche a Belcastro, in località Rocchi, per la rimozione dei detriti che hanno completamente ostruito la strada provinciale. Tanti disagi anche sulla strada provinciale 25 che collega i centri della Presila a Catanzaro.

La sera di domenica 28 ottobre, in quasi tutta la zona presilana è stato raggiunto il livello tre di pioggia, il massimo previsto. Tutto questo ha provocato l’esondazione di tutti i corsi d’acqua della zona, con particolari disagi legati al fiume Crocchio, nel territorio di Belcastro, e al torrente Nasari.

Sempre nella serata di domenica, la Prefettura di Catanzaro ha convocato una riunione operativa per seguire l’evolversi delle emergenze, soprattutto rispetto al fiume Crocchio che ha minacciato la percorribilità della strada statale 106, chiusa nei pressi di Simeri e di Sellia Marina.

I pericoli legati alla viabilità hanno spinto diversi sindaci a chiudere le scuole per la giornata di oggi. Tra questi, scuole chiuse a Sersale, Cropani, Andali, Petronà, Cerva e Simeri Crichi. Molti i Comuni che hanno attivato i Centri operativi comunali per seguire l’evolversi delle emergenze.