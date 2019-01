LA PAZ – Cesare Battisti, mascherato con barba finta e occhiali da sole, che cammina tranquillo per le strade di Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia. Sono le immagini diffuse dalla Polizia di Stato che riprendono l’ex terrorista poco prima della cattura.

Battisti è stato arrestato alle 17 di sabato (le 22 in Italia) da una squadra speciale dell’Interpol formata anche da investigatori italiani e brasiliani, proprio mentre camminava in una strada di Santa Cruz. Il team di poliziotti lo ha pedinato fino all’arresto. L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac) non avrebbe opposto resistenza.

Indossava pantaloni e maglietta di colore blu, un paio di occhiali da sole e barba finta. Caricato in macchina e accompagnato in una caserma della polizia, Battisti non ha proferito parola.

La squadra speciale dell’Interpol aveva indirizzato le ricerche intorno a Santa Cruz poco prima di Natale. Sabato infine è stata circoscritta la zona nella quale Battisti si era nascosto, sono stati quindi compiuti appostamenti in almeno tre-quattro aree differenti, finché l’ex terrorista è stato accerchiato e bloccato con il supporto della polizia boliviana.

Battisti aveva fatto perdere le sue tracce a dicembre dopo che il magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano Luis Fux aveva spiccato il mandato d’arresto per “pericolo di fuga” in vista di una possibile estradizione in Italia, concessa nei giorni seguenti dal presidente uscente Michel Temer prima dell’insediamento di Jair Bolsonaro il primo gennaio 2019.