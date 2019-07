Chernobyl in chiaro, la serie tv sul disastro nucleare sbarca su La7

ROMA – Come annunciato da Urbano Cairo questa mattina, 10 luglio, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti, su La7 sbarca Chernobyl, l’acclamatissima serie trasmessa da Sky, che verrà mandata in chiaro.

Una serie tv che ha numeri da record. L’ultimo episodio sul disastro nucleare del 1986 è stato infatti visto finora da quasi 600mila spettatori medi. Anche grazie a questi numeri si conferma la serie europea di Sky più vista di sempre e il quarto titolo in assoluto dietro alle due produzioni italiane di Sky, “Gomorra – La serie” e “The Young Pope” e all’HBO ‘Il Trono di Spade’.

Dati che dimostrano come la miniserie in cinque puntate, prodotta da Sky e HBO, sia stata apprezzata non solo dalla critica, che l’ha eletta all’unanimità come la migliore dell’anno, ma anche dal pubblico. (fonte ANSA – SKY)

(fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)