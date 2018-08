Fervono i preparativi per il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’influencer e il rapper si sposeranno a Noto in Sicilia domani, sabato 1 settembre, e per l’occasione hanno coniato il termine ‘Ferragnez‘, che ha invaso, oltre ai profili social della coppia e dei loro invitati, anche gli sportelli di accettazione degli aeroporti da cui partiranno gli ospiti del matrimonio: Alitalia ha infatti dedicato una linea all’evento dei due protagonisti del web.

Si vocifera sempre più insistentemente che sarà il sindaco della cittadina siciliana Corrado Bonfanti a unire in matrimonio la web influencer e il rapper anche se manca l’ufficialità. Il Giornale di Sicilia rivela che sui documenti preparati dall’ufficio comunale preposto non appare alcun nome né sono state effettuate richieste di delega da parte del sindaco. Sempre sul quotidiano, si apprende che il sindaco avrebbe già pronto un regalo per i Ferragnez: “Un libro sull’architettura di Noto che l’amministrazione ha fatto tradurre dal tedesco e che parla della storia della ricostruzione e delle tecniche usate a Noto”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.