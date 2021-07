Chiara Ferragni contro Renzi sul ddl Zan: “Che schifo che fate”. Lui replica, ma arriva Fedez VIDEO

Chiara Ferragni si scaglia sui social contro Matteo Renzi per quanto riguarda il ddl Zan, lui replica ma poi arriva Fedez che rincara la dose. Tutto nasce da Chiara Ferragni che in una storia su Instagram posta una foto di Matteo Renzi con scritto “L’Italia è il paese più transfobico d’Europa e Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su”. A corredare l’immagine la didascalia “che schifo che fate politici”. Tutto nasce da un possibile accordo tra Renzi e Salvini per votare no al ddl Zan.

Renzi replica a Chiara Ferragni

Passa poco tempo ed ecco arrivare la replica di Mattero Renzi a Chiara Ferragni. “Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa. Solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista”. Questo scrive su Facebook Matteo Renzi, spiegando che Chiara Ferragni è entrata nel dibattito sul ddl Zan “dicendo ai suoi 24 milioni di follower: Che schifo che fate politici” e postando una foto del leader di Iv.

“Dire che i politici fanno schifo è il mediocre ritornello di chi vive di pregiudizi – dice Renzi -. Da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa davvero schifo in politica? Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione”.

“Se Chiara Ferragni vuole confrontarsi sugli articoli 1, 4, 7 della legge Zan e sugli emendamenti Scalfarotto io ci sono – aggiunge Renzi – Se chiara Ferragni vuole conoscere come funziona il voto segreto al Senato, ai sensi dell’articolo 113.4 del Regolamento, io ci sono. Se Chiara Ferragni vuole discutere, criticare, approfondire io ci sono. Ma sia chiaro. La politica, cara Ferragni, è un’attività nobile e non fa schifo. E la politica si misura sulla capacità di cambiare le cose, non di prendere i like“.

Poi arriva la controreplica di Fedez

“Stai Sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è la pioggia”. Così i Ferragnez dopo il concertone del primo maggio, intervenendo ancora una volta sul ddl Zan, finiscono allo scontro con i politici.

E alla fine parla proprio Alessandro Zan. “Voglio escludere che nelle parole di Renzi si celi un accordo con Salvini, ho i brividi all’idea che ci sia”, dice ai microfoni di The Breakfast Club. “Una legge che tutela dai crimini d’odio non si può barattare con un accordo di potere. Renzi vuole essere protagonista di una mediazione, ma rischia di far saltare la legge. La destra invece vuole solo decapitarla. Paura che la legge non venga approvata? Intanto, andiamo in aula dalla commissione giustizia e incrociamo le dita. Poi leggiamo gli emendamenti dei partiti. Nel Pd ci sono dubbi e perplessità su alcuni punti, ma siamo compatti. Se Italia Viva vota compatta, in Senato ci sono i numeri”.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.