NOTO (SIRACUSA) – Venerdì sera a Noto, a Palazzo Nicolaci, un tempo appartenuto ai Principi di Villadorata, Chiara Ferragni e Fedez festeggiano con i loro ospiti prima delle nozze di sabato primo settembre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La maggior parte degli invitati è arrivata nel pomeriggio a Catania con un volo Alitalia insieme allo sposo che l’ha noleggiato. Ed è polemica.

La compagnia ha riservato un gate dell’aeroporto di Linate e personalizzato la destinazione e il viaggio a bordo con il solito brand (biglietti, poggia testa, bag in cartone di benvenuto con patatine, una spilla, una bottiglietta d’acqua).

Una “personalizzazione” sulla quale il Codacons ha presentato un esposto all’Enac per verificare “la correttezza dell’operato sia dell’aeroporto di Linate, sia di Alitalia – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si ‘pieghino’ a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi”.

Immediata la replica: “Nessun disagio per i passeggeri di Linate a causa del gate riservato agli invitati delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni” spiega la Sea, società che gestisce gli scali milanesi. Da quanto si apprende, non si è verificato alcun disagio perché l’aereo – da Milano a Catania – era un volo dedicato, che trasportava solo gli invitati al matrimonio.

Fedez è arrivato alla Dimora delle Balze, un’antica tenuta immersa in 27 ettari di verde nelle campagne tra Noto e Palazzolo Acreide, dove la coppia sabato pomeriggio si sposerà e dove si terrà il ricevimento. Ad attenderlo la futura moglie ed il figlio Leone. E la blogger ha postato su Instagram un video in cui si mostra con l’abito per il party pre-nozze. Il matrimonio si preannuncia più che mai all’insegna dei social.