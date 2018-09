ROMA – Via Nicolaci a Noto ieri sera, 31 agosto, era stracolma di persone. Poco prima delle 21 sono arrivati i futuri sposini, Chiara Ferragni e Fedez accolti da un boato dei fans dietro le barriere di contenimento, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tra un nutrito cordone di polizia.

Lui camicia bianca griffata “Ferragnez“, lei in abito Prada. Hanno percorso via Nicolaci, famosa per essere la via dell’Infiorata, per salutare i fans che li attendevano da ore. Seguendo le direttive della wedding planner Alessandra Grillo, mano nella mano hanno raccolto i flash delle numerose macchine fotografiche e delle telecamere dei giornalisti presenti.

Poi sono saliti a palazzo Nicolaci dove ad attenderli gli ospiti del party che precede il matrimonio di oggi pomeriggio. Dopo pochi minuti si sono affacciati dal balcone per un brindisi e un bacio richiesto a gran voce. Poco prima erano arrivati i tanti amici e familiari: tra gli ospiti la cantante Giusy Ferreri e la schermitrice Bebe Vio.

La maggior parte degli invitati è arrivata ieri pomeriggio a Catania con un volo Alitalia insieme allo sposo che l’ha noleggiato. La compagnia ha riservato un gate dell’aeroporto di Linate e personalizzato la destinazione e il viaggio a bordo con il solito brand (biglietti, poggia testa, bag in cartone di benvenuto con patatine, una spilla, una bottiglietta d’acqua).

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.