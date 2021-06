Chiara Ferragni si vaccina contro il Covid. Il video del momento in cui la moglie di Fedez viene vaccinata viene condiviso dall’imprenditrice su Instagram e mostrato ai suoi 23 milioni di follower.

Chiara Ferragni si vaccina: “Un momento così emozionante, facciamolo tutti”

“Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti” ha scritto la Ferragni in inglese.

Chiara Ferragni, molti “like” da vip e personaggi noti

La Ferragni si è potuta vaccinare grazie al fatto che la Lombardia ha aperto le vaccinazioni contro il Covid-19 agli under 40. Dopo il suo invito a seguire il suo esempio sono stati molti i “like” ricevuti da personaggi vip. Fra questi Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, la band Pinguini Tattici Nucleari e la campionessa di scherma Bebe Vio.

Fedez e il rinvio al vaccino della nonna

La Regione Lombardia, come detto apre a tutti. A metà marzo però c’erano stati dei problemi legati alle prenotazioni. Fedez aveva condiviso sui social un messaggio ricevuto dalla nonna che la informava del rinvio del suo appuntamento per il vaccino. “Immagino che, come lei, tante persone anziane siano nella stessa situazione – aveva commentato Fedez – Tutto francamente assurdo”.

Dopo lo sfogo, la nonna di Fedez era stata richiamata per il vaccino. Chiara Ferragni, a tal proposito aveva denunciato nelle Stories il favoritismo così ottenuto: “Oggi la nonna di Fedez farà il vaccino e sapete perché? – scriveva agguerrita Chiara Ferragni – Perché dopo le mie Stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il suo vaccino” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).