Lello Ciampolillo di nuovo in ritardo vota no a Draghi e attacca Salvini: “Pagliaccio che non hai mai lavorato”

Lello Ciampolillo di nuovo in ritardo. Il senatore del Gruppo Misto, ex M5s, che già nell’ultimo voto di fiducia al Governo Conte era arrivato a votazioni praticamente concluse, tanto da costringere la presidente del Senato ad usare il Var, ci ricasca. Solo che questa volta è in ritardo per le dichiarazioni di voto al Governo Draghi.

“Vuole intervenire per che cosa? In dissenso?”, chiede la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Ma lei per la verità non era iscritto. Arriva sempre all’ultimo momento…”, lo redarguisce.

Si sentono mugugni e qualche grido di protesta all’indirizzo di Ciampolillo che assicura: ”Presidente, io non sono arrivato all’ultimo, mi ero iscritto in dissenso…”. Casellati a quel punto cede: ”Va bene parli pure in dissenso ma ogni volta…”.

Ciampolillo vota no a Draghi e attacca Salvini: “Pagliaccio”.

A quel punto Lello Ciampolillo pronuncia il suo intervento in dissenso a Palazzo Madama e non manca di replicare a Matteo Salvini che aveva ironizzato su di lui. “Caro Salvini – dice Ciampolillo – che credo non abbia mai lavorato in vita sua, continua ad offendere la mia persona…”.

Il senatore dà del “pagliaccio” al leader della Lega, guadagnandosi un invito della Presidente Casellati a mantenere un linguaggio consono.

Ovazione, alla fine, quando il senatore vota alla seconda chiama.

Ciampolillo: il siparietto tra Renzi e Orlando

Lello Ciampolillo è stato al centro anche di un divertente scambio di battute tra Matteo Renzi e Andrea Orlando nel cortile del Senato.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, è stato il leader di Italia Viva il primo a scherzare: “Che giornata perfetta poi l’ultimo intervento di Ciampolillo…”, ha detto. Non ha fatto in tempo a finire la sua battuta, che vedendo arrivare Andrea Orlando gli ha detto: “Hai sentito Ciampolillo? Ci volevi fare la maggioranza insieme. Dai che ti ho salvato”.

Il ministro del Lavoro ha ribattuto: “Ciampolillo ha fatto un bell’intervento… Se lo ascoltavi al contrario”.

VIDEO Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev