GENOVA – Sono in azione un Canadair e un elicottero per spegnere l’incendio che dalle 23 di lunedì 25 marzo sta interessando il Comune di Cogoleto, nel ponente di Genova. I mezzi aerei sono di supporto ai 60 vigili del fuoco e circa 30 volontari che stanno operando per domare le fiamme alimentate dalle continue raffiche di vento.

Al momento, una cinquantina di persone sono state sfollate, con le scuole chiuse e l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova) bloccata dato che le fiamme lambiscono le carreggiate.

Pare che l’incendio sia partito da un traliccio che cadendo ha innescato le fiamme. Tutto si è sviluppato a causa del forte vento con le fiamme che in pochi minuti si sono direzionate verso nord est.

Secondo quanto riporta l’ultimo report del Coc (Centro operativo comunale, ndr), “il fuoco è stato domato nelle parti basse dei quartieri di levante come Gioiello, Colombara Prino, compresa Isorella e le ville sull’Aurelia”. Il fuoco è presente ancora parzialmente in via Madonnina alta, via Chiappino, Maxetti e Pissarotta ed è sceso verso zona Loaga.

In questa ultima tuttavia, la situazione è migliorata. Anche nel rimanente territorio interessato si registra un miglioramento, col vento che soffia ancora, seppur in calo. Al Don Milani il Comune ha accolto e sta assistendo 47 evacuati. Qui, il Nucleo di Pronto Impiego della CRI, con sede alla Caserma Gavoglio di Genova, ha portato acqua potabile con un camion. Nel video che segue, le impressionanti immagini notturne dell’incendio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Agi