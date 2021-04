Colosseo è la Arena di Nimes: Virginia Raggi e la gaffe social nel video ufficiale per la Ryder Cup 2023

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, scambia il Colosseo per l’Arena di Nimes. E non in una foto guardata tra amici, ma nel video ufficiale pubblicato sui suoi profili social per promuovere la Capitale in vista della Ryder Cup 2023, il torneo di golf che si terrà a Guidonia (Roma). Ad individuare lo scivolone nel video è stato il parlamentare di Italia Viva Luciano Nobili.

Luciano Nobili: “Virginia Raggi scambia l’Arena di Nimes”

“In un video ufficiale pubblicato sui suoi social la sindaca che ha privato Roma della grande opportunità e dei miliardi delle Olimpiadi 2024 ha la faccia di provare a intestarsi la #RyderCup. E già questo farebbe abbastanza ridere. Invece, c’è da piangere.Perché in quel video prodotto dal Comune di Roma, al posto del Colosseo, c’è l’Arena di Nimes, in Francia”, evidenzia in una nota il parlamentare romano di Iv.

“Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia. Resisti #Roma, che è quasi finita”, scrive Nobili.

Il parlamentare di Italia Viva inoltre rimarca che “Roma ospiterà la Ryder Cup di golf 2023 solo grazie alla lungimiranza del governo Renzi, del presidente Chimenti e del Coni, che l’hanno ottenuta nel 2015 quando lei non era nemmeno stata eletta”.

Stesso attacco da Fratelli d’Italia

Tra i primi a notare il video anche Roberta Angelilli di Fratelli d’Italia, secondo cui Raggi andrebbe “bocciata in storia e geografia! Sulla pagina della sindaca e sui siti istituzionali del Comune c’è questo video che promuove la #RyderCup2023 a Roma. Peccato che il filmato si apra con l’immagine di un anfiteatro romano che inspiegabilmente non è il Colosseo ma l’arena di Nimes in Francia”, ha scritto sui social.

E il Pd cavalca l’onda delle polemiche contro Virginia Raggi

“Può una persona che dopo 5 anni in cui è stata Sindaca non riconosce nemmeno il Colosseo ricandidarsi alla guida di Roma? No. Oggi sui Social di Virginia Raggi l’ennesimo esempio della follia che la Capitale sta vivendo. P.S. Tra l’altro la Ryder Cup si svolgerà a Guidonia”. Così il segretario del Pd di Roma Andrea Casu su Facebook.