L’animazione realizzata dalla Durham University mostra come è nata la Luna. Una simulazione al computer per vedere la nascita del satellite terrestre. “I nostri astronomi hanno fatto un passo avanti verso la comprensione di come la Luna potrebbe essersi formata da una gigantesca collisione tra la Terra primordiale e un altro enorme oggetto 4,5 miliardi di anni fa”, spiegano i tecnici.

Usando simulazioni di supercomputer per vedere come è nata la Luna, hanno fatto schiantare un pianeta delle dimensioni di Marte – chiamato Theia – contro la prima Terra. Dalla simulazione emerge un corpo in orbita che potrebbe poi potenzialmente evolversi in un oggetto simile alla Luna.

Come è nata la Luna? La raccolta di campioni sul satellite

La sonda cinese Chang’e-5 ha intanto completato la raccolta di campioni sulla Luna, che sono stati sigillati all’interno della navicella. Lo ha annunciato la China National Space Administration (CNSA). Lanciata in orbita il 24 novembre, il 1 dicembre la sonda è atterrata a nord del Mons Rumker nell’Oceanus Procellarum, in latino “Oceano delle Tempeste”. Ovvero sull’emisfero visibile della Luna, con il compito di recuperare i primi campioni mai raccolti da una missione cinese su un corpo extraterrestre.

Dopo aver operato per circa 19 ore sul satellite della Terra, ha fatto sapere la China National Space Administration, l’attività di campionamento è terminata alle 22:00. I campioni raccolti sono stati riposti, come previsto, in un contenitore all’interno del modulo di risalita. Avvalendosi dei dati forniti dalla navicella, i ricercatori cinesi hanno simulato la procedura di campionamento in un laboratorio. Offrendo una base di studio importante per operare sulla Luna. (Fonti Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).