TIVERTON – Un rapinatore entra in un piccolo negozio a Tiverton, nel Devon inglese, armato di coltello e col cappuccio in testa. La commessa sta per chiudere e non c’è nessuno: l’uomo finge di essere interessato a qualcosa sul banco, poi si avvicina e intima alla donna di aprire la cassa e consegnargli l’incasso.

Ma lei come mostra il video YouTube, non si spaventa e reagisce prendendo un taglierino dal banco. Lorraine McCalliskey, 36 anni, minaccia il ladro e lo mette in fuga. Lei però, come mostra la telecamera di sorveglianza del negozio, non è ancora contenta e si mette ad inseguire il ladro.