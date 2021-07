Como devastata dalla pioggia, strade come fiumi VIDEO. I vigili: “Non uscite di casa”

“Non uscite di casa”. La Polizia locale di Como, dal momento che sono previsti nuovi temporali nelle prossime ore, ha rinnovato l’invito di non uscire di casa se non strettamente necessario.

Prosegue l’allerta meteo nel comasco.

La provinciale Lariana è chiusa da domenica scorsa per una frana a Blevio e da martedì mattina è chiusa anche la statale Regina. Traffico interrotto anche in Valle Intelvi e verso la Svizzera.

Como devastata dalla pioggia, anziana cardiopatica salvata dai Vigili del Fuoco

Numerose le persone evacuate. A Laglio un’anziana cardiopatica è stata salvata dai vigili del fuoco. A Lezzeno un camion è stato travolto da tronchi e detriti dopo uno smottamento. Sotto choc ma illeso il 55enne alla guida.

A Cernobbio sono tracimati due valletti sopra l’abitato: acqua, fango e detriti si sono riversati lungo la via Volta e la via Regina travolgendo auto e moto in sosta. Stessa situazione a Maslianico.

“E’ tracimata la Val Caradello – scrive il sindaco Roberto Pozzi – Ci sono case allagate e persone evacuate dai vigili del fuoco (tra cui l’anziana cardiopatica). Un torrente di acqua e fango è poi confluito sulla Regina allagandola e facendo crollare i muri a lago in zona ristoranti. È franata via delle frazioni in località Tana della Volpe, appena riqualificata. La provinciale è bloccata per smottamenti. Evitate di mettervi in movimento, tutto il Basso Lario è in emergenza”.

Como devastata dalla pioggia, chiuso l’hub vaccinale di Villa Erba

A causa del maltempo è stato anche chiuso l’hub vaccinale di Villa Erba, il più grande della provincia. “Il centro vaccinale resterà chiuso anche domani, a breve daremo tutte le indicazioni ai cittadini per il recupero degli appuntamenti annullati”, comunica l’azienda sanitaria. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)