ROMA – Ambra Angiolini e Lodo Guenzi saranno i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2019 a Piazza San Giovanni promosso da Cgil, Cisl e Uil.

Trasmesso in diretta da Rai3 a partire dalle 15 fino a mezzanotte e da Rai radio 2 on air in diretta live e social dal backstage, avrà fra i temi, il lavoro i diritti, lo stato sociale, la nostra Europa. Noel Gallagher, l’ex Oasis, è il grande ospite di quest’anno.

Questa la line up del concerto del Primo Maggio 2019 a Roma, il cui slogan è ‘Un passo avanti’: il vincitore di X Factor 2018 Anastasio, Gazzelle, Zen Circus, Daniele Silvestri, Ghali, Carl Brave, Ex-Otago, La Municipàl, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari, Subsonica, Motta, Ghemon, Negrita, Bianco con Colapesce, Canova, Coma Cose, Eugenio in via di Gioia, Fast Animals and Slow Kids, Omar Pedrini e Rancore. Tra gli ospiti anche Noel Gallagher, accompagnato dagli High Flying Birds.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista/ Alxander Jakhnagiev. A seguire una breve intervista a Lodo Guenzi.