ROMA – A piazza San Giovanni a Roma si è tenuto il concertone del Primo maggio. Tra gli artisti che si sono esibiti c’è stato anche Cosmo che ad un certo punto ha deciso di gettarsi sulla folla: “Se mi butto mi prendete?” ha chiesto al pubblico, mentre si avvicinava al limite del palco. Cosmo si è lanciato e non è stato afferrato da nessuno finendo rovinosamente a terra.

Poi è intervenuta la sicurezza che non è rimasta proprio contenta a giudicare dalle facce quando lo hanno portato al di là delle transenne, in una zona tranquilla. Qui, il cantante ha terminato il pezzo, mentre veniva sospinto dalle braccia della folla per tutta la piazza.

Alla fine del brano, diversi addetti alla sicurezza sono corsi da lui probabilmente per rimproverarlo. Ambra, dal palco, cercava di scherzarci su: “Lo portate direttamente in Via Trionfale? Ridatecelo prima o poi”.

Clicca qui per vedere il video della caduta. Nel filmato esclusivo di Blitz Quotidiano che segue, l’esibizione di Cosmo un momento prima del rovinoso lancio.