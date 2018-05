Concerto Primo maggio, Lo Stato Sociale e Le Vibrazioni sul palco FOTO-VIDEO

ROMA – Concertone rock o concertone delle male parole? Difficile quest’anno stabilire quale sia la linea di confine. Mai come in questa edizione sul palco di San Giovanni a Roma hanno avuto spazio le parolacce. Ad aprire le danze ci hanno pensato i ragazzi de Lo Stato Sociale che subito, in apertura alle 15, appena partita la diretta di Rai3, hanno agitato le acque con il brano, rivisto e aggiornato, “Mi sono rotto il c….”, che nel 2015 non passò la censura della Rai.

La tradizione maratona musicale promossa dai sindacati è stata presentata da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi (de Lo Stato Sociale).

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il compito di aprire la manifestazione è affidato a Indigo Face, poi sarà il turno di Giorgio Baldari, Braschi, Esposito, Maria Antonietta, Frah Quintale, Wrongonyou, Achille Lauro e Boss Doms, Mirkoeilcane, Nitro, Galeffi, Gemitaiz, Gazzelle, Willie Peyote, Erio, La Municipàl, Zuin, Dardust ft. Joan Thiele, Canova, The Zen Circus, Francesca Michielin, John De Leo, Ministri. Il clou della serata poi vedrà salire sul palco Gianna Nannini, Ultimo, Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Orchestra Filarmonica Marchigiana, Ermal Meta, Carmen Consoli, Cosmo, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Calibro 35. Chiuderà il dj set di Fatboy Slim.

Blitz Quotidiano c’era ed era sotto al palco con alcune foto e video esclusivi.

Tra gli artisti, Cosmo è uscito di scena in maniera decisamente originale. “Ma se mi butto mi prendete?” ha chiesto al pubblico, mentre si avvicinava al limite del palco. Per la gioia della sicurezza, che non è rimasta proprio contenta a giudicare dalle facce quando lo hanno portato al di là delle transenne, in una zona tranquilla, il cantante ha terminato il suo ultimo pezzo, microfono alla mano, mentre veniva sospinto dalle braccia della folla per tutta la piazza. Accanto a lui, a cercare di riacciuffarlo, gli addetti alla sicurezza. Ambra, dal palco, cercava di scherzarci su: “Lo portate direttamente in Via Trionfale? Ridatecelo prima o poi”.