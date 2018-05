ROMA – “Non siamo disponibili a votare la fiducia a governi tecnici. Se c’è buona volontà si può ancora fare un governo politico”. Sono le parole che il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha pronunciato dopo aver incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella nel nuovo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo.

Di Maio non vede lo spazio per un governo affidato a una figura istituzionale: “Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle cariche istituzionali è bene che continuino a fare le cariche istituzionali”. Dunque no a soluzioni con il presidente del Senato Casellati o quello della Camera, Fico.

Di Maio ha in mente una road map precisa: “Se non ci sono condizioni per governo politico, consapevole dei problemi degli italiani e che non faccia solo quadrare i conti, allora per noi si deve tornare al voto nella consapevolezza che sarà un ballottaggio: ora è chiaro che ci sono due realtà politiche che competono per governo di questo Paese e gli italiani sceglieranno”. Il ballottaggio che ha in mente il leader M5S è tra Lega e Movimento, naturalmente.

Video Agenzia Vista.