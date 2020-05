ROMA – Con questo decreto “facciamo in modo che le erogazioni arrivino in modo più spedito. Non ci sono sfuggiti i ritardi, vogliamo rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi più spediti”.

A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa subito dopo l’approvazione del decreto Rilancio. Il premier parla della cassa integrazione e dei bonus previsti dal decreto rilancio e risponde così alle tantissime critiche giunte da molte parti in queste settimane sui ritardi nei pagamenti della cassa integrazione e dei vari sussidi decisi nei mesi scorsi.

Decreto Rilancio, cosa prevede

Nel decreto ci sono 25,6 miliardi per i lavoratori, con la proroga di nove settimane della cassa integrazione e il bonus da 600 euro agli autonomi che arriverà in modo automatico ma potrà salire fino a 1000 euro: “Recupereremo il tempo perduto” con i ritardi registrati finora nelle erogazioni.

Per le imprese ci sono 15-16 miliardi, con lo stop all’Irap di giugno che è, sottolinea il premier, un “taglio di tasse da 4 miliardi”, anche se Leu critica il fatto che valga anche per chi non ha avuto danni dal Coronavirus.

Arrivano 3,25 miliardi per la sanità.

Ci sono il reddito di Emergenza e anche la regolarizzazione dei migranti.

E ancora 1,4 miliardi per ricerca e università con l’assunzione di 4000 ricercatori (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).