FREEHOLD – Brian e Maria Schulz sono una coppia che vive nel New Jersey negli Stati Uniti. I due non avrebbero mai immaginato di sposarsi nella toilette del tribunale della contea di Monmouth e invece così è stato. Poco prima della cerimonia infatti, la madre dello sposo accusa una crisi respiratoria.

La donna viene portata nel bagno delle donne, dove le viene somministrato ossigeno. Per non rinviare le nozze di 45 giorni, il tempo necessario per ottenere negli Usa una nuova licenza matrimoniale, un membro dello staff del Tribunale si è detto disposto a sposare i due nella toilette. Come mostra questo breve video YouTube, la cerimonia si è quindi svolta qui, davanti ai testimoni e alla giudice.