Coronavirus American Airlines non rispetta le misure: passeggeri vicini (Frame da Twitter/Agenzia Vista)

ROMA – Un volo dell’American Airlines partito da New York e diretto a Charlotte, negli Stati Uniti, mostra i passeggeri seduti uno vicino all’altro che non rispettano la distanza per il coronavirus.

Una foto che evidenzia come le misure per contrastare la diffusione del coronavirus non siano state rispettate.

Infatti, anche in aereo vigono gli obblighi di mantenere la distanza sociale e indossare le mascherine.

Non tutte le compagnie aree però li rispettano.

Coronavirus, il video a bordo: manca la distanza sociale

In un video di pochi secondi girato lo scorso 25 aprile all’interno dell’aereo, si vedono le persone sedute vicine tra loro e alcuni sono senza mascherina.

Il video è stato girato su un volo dell’American Airlines, già finita nel mirino delle autorità per le misure contro il coronavirus.

La compagnia American Airlines ha dichiarato di aver bloccato le sedute centrali dei voli, ma il video sembra dimostrare il contrario.

Coronavirus, le compagnie aree e il danno economico

Il traffico aereo ha subito un enorme calo, così come un grave danno economico.

Tutte le compagnie aeree sono state costrette ad adeguarsi alle misure per contrastare la diffusione del covid-19.

Questo significa aver sospeso delle rotte, cancellato dei voli e diminuito i posti a sedere disponibili per garantire la distanza tra i passeggeri.

Misure che, stando a quanto riferito da diversi passeggeri sui social network, non vengono rispettate.

Sara Nelson, presidente dell’Association of Flight Attendants-CWA, ha denunciato che molte compagnie aree statunitensi nelle scorse settimane non rispettano le misure.

La Nelson ha postato una foto su Twitter in cui si vedono passeggeri che non indossano la mascherina. (Fonti: Business Insider, Twitter/Erin Strine, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagie)