MILANO – Durante la consueta video-conferenza di aggiornamento sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Carlo Caparini, mostra come indossare correttamente la mascherina. Il video pubblicato dall’Agenzia Vista in fondo all’articolo.

Coronavirus, Gallera: “Valutare se irrigidire le norme”.

“Abbiamo chiesto ai nostri tecnici di prepararci una relazione sui dati, sulle curve, sugli incrementi e sull’andamento e di farci delle proposte. Noi verso fine settimana, a due settimane dalla misura di sabato notte, vogliamo in qualche modo trarre un po’ di bilancio e fare una proposta. Valutare se ha senso continuare così o se bisogna in qualche modo irrigidirsi”.

A dirlo a Sky TG24 la sera di mercoledì 18 marzo è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Faccio presente – ha spiegato – che noi dopo la proposta del Governo che non era così incisiva, dopo aver chiamato i sindaci, avevamo formalizzato una proposta che prevedeva per esempio di chiudere molti uffici pubblici e parte delle attività produttive non legate a filiere essenziali. Chiederemo ai tecnici di fare una valutazione se bisogna irrigidire solo su alcune aree o su tutta la Regione o se si può continuare così. Poi ci confronteremo con il Governo. Non vogliamo fare fughe in avanti ma, dopo aver sentito i tecnici e la scienza, confrontarci con il Governo per capire qual è il modo migliore per dare delle risposte”.

Milano, Pirellone illuminato con la scritta: “State a casa”.

A Milano il grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, la sera di mercoledì 18 marzo si è illuminato questa sera con la scritta ‘State a casa’. Contro il Coronavirus “ad oggi questo è l’unico vaccino che abbiamo” ha commentato il presidente dell’assemblea lombarda Alessandro Fermi, che ha pubblicato su Facebook la foto del ‘Pirellone’ accesso. Il messaggio luminoso apparirà sulla facciata del palazzo anche nelle prossime sere.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev