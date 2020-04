Coronavirus Bergamo, sindaco Gori: “Troppi in giro, peggio non è passato” (Fonte Facebook/Agenzia Vista)

MILANO – La situazione della diffusione del coronavirus migliora a Bergamo, ma il sindaco Giorgio Gori è costretto a lanciare un appello ai cittadini. “Troppe persone in giro per la città, il peggio non è ancora passato, state a casa”, dice Gori in un video che ha pubblicato su Facebook.

Nel video sull’emergenza coronavirus il sindaco di Bergamo, una delle zone rosse più colpita per numero di morti, chiede ai cittadini di continuare a rispettare le misure restrittive: “Mi arrivano segnalazioni stamattina di tante persone in giro, più di quelle che dovrebbero esserci, sia a piedi che in auto nella nostra città. Non va bene ovviamente perché non ci sono ancora le condizioni per allentare la presa, non ci sono ancora condizioni per dire che il peggio è passato”.

Gori ha aggiunto: “Abbiamo notizie più confortanti dagli ospedali, ma dobbiamo assolutamente mantenere gli impegni che ognuno ha tenuto in queste settimane, continuiamo a restare a casa, evitiamo di andare in giro senza motivo”.

Infine il sindaco ha sollecitato i cittadini a non andare a fare la spesa ogni giorno ma a farla perché basti una settimana. L’appello a stare in casa il sindaco l’ha rivolto soprattutto agli anziani: “Abbiamo 750 volontari in questa città pronti a venire a darvi una mano, vanno a fare la spesa e ve la portano”.

(Fonte Facebook e Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)