ROMA – “Passaporto sanitario? Rileggete l’articolo 120 della Costituzione: una Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. E poi se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono”.

A dirlo è il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in audizione alla Commissione Federalismo fiscale della Camera.

Boccia spiega che “nei prossimi giorni con l’ultimo click che riporterà il Paese a muoversi ci dovrà essere anche quello del buonsenso”.

“Se tutte le regioni ripartono ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all’altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti”.

Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare sul Federalismo fiscale, ha sottolineato che comunque in ogni decisione peseranno le indicazioni degli esperti.

Boccia ha parlato poi della proposta degli assistenti civici:

“Il bando per reclutare assistenti civici è uguale a quelli per medici, infermieri, operatori socio sanitari”.

“Ha finalità diversa, non è sostitutivo di nient’altro, sono un grande sostenitore del Terzo settore. Come hanno chiesto le Asl, le Rsa, le carceri dei volontari, i sindaci potevano o no chiederci la stessa cosa? Perché ce lo hanno chiesto i sindaci”.

“Gli assistenti civici hanno esclusive finalità sociali, mai c’è stato un documento con scritto che fossero guardie o sentinelle di qualcosa” ha aggiunto.

“Sono già in centinaia di regolamenti comunali e nella legge regionale dell’Emilia nel 2003, li incontriamo spesso fuori delle scuole con le palette, spesso sono pensionati.”

Poi una battuta sul commissariamento della sanità lombarda:

“Commissariare la sanità lombarda? Mai stato all’ordine del giorno e non ci sono elementi per valutare un provvedimento di questa natura” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).