ROMA – “Spostare soldi delle spese militari alla sanità non sarebbe una cattiva idea“. A dirlo è Andrea Bocelli a Renzi durante una video chat tra il cantante e il leader di Italia Viva.

Il tenore e l’ex premier si sono confrontati da “conterranei” nell”‘Ora d’aria”, l’appuntamento quotidiano che viene trasmesso sul canale YouTube di Matteo Renzi.

Delle spese militari, nei giorni scorsi aveva parlato anche Gino Strada dicendo che “con il costo di un F35 si realizzerebbero 2mila posti di terapia intensiva”. Hanno ragione Bocelli e Strada? Non sarebbe da tagliare questi tipo di costi in questo momento?

Bocelli, record su YouTube, 32 milioni in 24 ore.

Intanto negli Usa è record per Music for Hope, il concerto di Pasqua di Andrea Bocelli dal Duomo di Milano. Variety e Deadline hanno dedicato a questo evento due ampi articoli in cui si segnala non solo il record di più di 32 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore, ma anche la straordinarietà di questo concerto.

Ha scritto il sito di Variety: “Un concerto che ha trasceso religione, nazionalità, età demografica e persino preferenze musicali e che si avvia a diventare il principale evento culturale della pandemia” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).