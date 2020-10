Coronavirus, in Campania il governatore Vincenzo De Luca annuncia: “A Halloween coprifuoco alle 22. Chi non usa mascherine da considerare autore di un reato”

In Campania continua a crescere il numero di contagi da coronavirus e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a Halloween fa scattare il coprifuoco dalle 22.

“Nel weekend di Halloween, americanata che è monumento all’imbecillità, chiuderemo tutto alle 22. Sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità”, ha annunciato il governatore campano.

Lo annuncia il governatore Vinceno De Luca, secondo il quale la diffusione del covid impone “lo stop alla movida”.

“Probabilmente potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose. Chi diffonde l’epidemia non usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato. Con questi numeri non si può scherzare. L’obiettivo è tenere in piedi 80-90 per cento delle attività economiche, se la gente ci aiuta indossando le mascherine ed evitando uscite irresponsabili di notte”.

La situazione campana

“La situazione demografica campana è molto delicata, guai a noi se perdiamo controllo sull’area metropolitana di Napoli che è quella con maggior densità abitativa d’Europa. Perciò abbiamo preso e dobbiamo prendere decisioni di rigore prima degli altri. Obiettivo fondamentale è salvare le vite, non abbassare il numero dei contagiati”, ha detto De Luca in una diretta Facebook.

“Finora ci sono stati 487 decessi in Campania, enormemente meno di altre regioni. Un miracolo tenuto conto della densità abitativa. Ma questa situazione può cambiare subito, nulla ci garantisce se non le scelte che prenderemo e la responsabilità nel rispettarle”.

I contagi in Campania

Sono 1.261 i nuovi positivi in Campania su 14.422 tamponi eseguiti giovedì 15 ottobre. Lo ha reso noto il governatore Vincenzo De Luca nella diretta su Facebook. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)