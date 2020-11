Coronavirus: curva contagi comincia ad appiattirsi, incidenza rallenta. Il monitoraggio dell’ISS

Blitz dice

Quadriglia: rosso vuol essere arancione e viceversa, chi chiude vuole stare aperto ma quando aprono invocherà chiusura…Dei dannati della propaganda. In che girone Dante avrebbe messo Conte, Fontana, Cirio, Emiliano, Meloni, Sassoli…? In quello degli ignavi o nei vanesi o nei bugiardi? O nel limbo degli inconsapevoli ma non innocenti?