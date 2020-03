Coronavirus, discoteca improvvisata dal balcone sulle note di Gigi D’Agostino

ROMA – L’Italia costretta a stare a casa per via delle minuse decise per contenere il coronavirus, per sentirsi meno sola si affaccia alla finestra ogni giorno alle ore 18 per cantare insieme.

A Roma, su un balcone è apparso un vero e proprio deejay con consoleCon il microfono in mano, dalle casse è partita “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino.

Sabato scorso c’è stato un flashmob molto partitolare. Torce, lampadine e cellulari accesi sui balconi di casa, spesso sulle note dell’inno di Mameli. L’Italia ha reagito così all’isolamento da coronavirus accendendo la torcia dei propri smartphone o altre luci dalle proprie finestre di casa.

Il falshmob è andato in scena alle 21 di domenica 15 marzo ed è rimbalzato sulle chat di WhatsApp per “far vedere al mondo chel’Italia è viva e compattae che solamente uniti si può vincere”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev