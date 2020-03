Coronavirus, Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy a medici e infermieri: “Vi vogliamo bene”

ROMA – L’attrice Ellen Pompeo, famosa per aver interpretato la dottoressa Meredith Grey nel medical drama Grey’s Anatomy, manda il suo messaggio di ringraziamento a medici e infermieri impegnati in prima linea contro l’emergenza coronavirus.

“Noi abbiamo il privilegio di poter rimanere in quarantena e isolati cercando di restare in salute. Nessuno di voi invece gode di questo privilegio. Siete tutti in prima linea e quello che già adesso sembra terribile, lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Quindi questo ringraziamento è da parte mia e della mia famiglia. Apprezziamo il vostro lavoro e vi vogliamo bene, gli infermieri sono rock, i medici sono rock”, ha detto Pompeo.

l nonno di Ellen era originario di Gesualdo, un paese in provincia di Avellino. Lei ha vissuto per diverso tempo a New York lavorando come baby sitter; successivamente si è trasferita a Miami dove ha svolto il lavoro di cameriera, salvo poi decidere di tornare nuovamente a New York.

Nel 1996 ha realizzato il suo primo spot commerciale per il bar in cui lavorava, catturando l’attenzione di un agente di spettacolo. In seguito a questo episodio ha realizzato alcuni spot per L’Oreal a cui hanno seguito le scritturazioni per ruoli secondari in alcune serie televisive come Strangers with Candy e la partecipazione alla versione americana del video musicale Have a Nice Day degli Stereophonics.

Il 15 settembre 2009, dopo la nascita della sua prima figlia, Stella Luna, Ellen Pompeo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Abc, la casa di produzione di Grey’s Anatomy, una volta scaduto dopo l’ottava stagione della serie televisiva. Nonostante ciò alla fine decide di prendere parte alla nona stagione, e il suo ruolo è confermato fino all’undicesima stagione.

Fonte: Wikipedia, Instagram, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev