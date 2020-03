Coronavirus, flashmob Chiara Ferragni e Fedez: da Rino Gaetano all’Inno di Mameli al rap

ROMA – Anche Fedez e Chiara Ferragni sono chiusi in casa per contrastare la diffusione dell‘epidemia di coronavirus.

I Ferragnez hanno deciso di aderire ai vari flashmob organizzati in questi giorni in Italia e si sono messi ad intrattenere il vicinato facendo risuonare dal balcone l’Inno di Mameli e Rino Gaetano. Fedez ha poi regalato al vicinato un breve pezzo rap cantato alla finestra con tanto di microfono in mano.

In tempi di coronavirus, la tradizionale modalità di monitorare il gradimento del pubblico dal punto di vista musicale ha bisogno di altri termometri. Per questo il Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, con tutti i suoi inviati in Italia ha attivato il Balcony Music, la speciale classifica della settimana coi brani più cantati sui balconi d’Italia. Sull’onda dell’esperienza dell’Indie Music Like, la classifica indie più longeva d’Italia che ogni settimana pubblica la classifica di ben 250 singoli indipendenti ed emergenti da ben 15 anni.

In questa prima settimana la classifica è dominata dalla tradizionale ‘Fratelli d’Italia’, ma sul podio incalzano due grandi cantautori come Paolo Conte e Rino Gaetano con le immortali ‘Azzurro’ e ‘Il cielo è sempre più blu’. Si torna alle tradizioni regionali con il quarto e quinto posto che vedono la Romagna, Milano e Napoli più o meno sulle stesse posizioni di gradimento con ‘Romagna mia’, ‘O mia bela Madunina’ e ‘Abbracciame’.

Ecco la classifica della prima settimana di quarantena #iorestoacasa: Mei SuperChart Speciale Corona Virus Top Five Balcony Music della Settimana – Italy: la prima e unica classifica dai balconi d’Italia.

1 – Fratelli d’Italia (Mameli/Novaro) – Tradizione popolare;

2 – Azzurro (Conte/Pallavicini) – Clan Edizioni Musicali;

3 – Il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano) – It;

4 – Romagna mia (Secondo Casadei) – La Voce del Padrone – Casadei Sonora;

5 – O mia bela Madunina (Giovanni D’Anzi) – Canzone popolare ex aequo con Abbracciame’ (Sannino/Spenillo) – Zeus Records.

Tra le altre canzoni eseguite sui balconi d’Italia, si segnalano ‘Creuza de Ma’ di Fabrizio De André, ‘Certe notti’ di Luciano Ligabue, ‘Viva l’Italia’ di Francesco De Gregori, ‘L’italiano’ di Toto Cutugno, ‘Meraviglioso’ di Domenico Modugno, ‘Che vita meravigliosa’ di Diodato e ‘La canzone del Sole’ di Lucio Battisti. Per segnalare le altre canzoni più gettonate sui balconi d’Italia il Mei mette a disposizione una casella mail: segreteria@materialimusicali.it.

Inoltre è possibile segnalare le canzoni sulla pagina Facebook del Meeting delle etichette indipendenti inviando titolo esatto della canzone e luogo e eventuali autori e interpreti. A fine settimana uscirà la prossima classifica.

Fonte: Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev