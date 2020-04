MILANO – Nuove misure ancora più restrittive in Lombardia nella lotta al coronavirus. Il governatore della Regione, Attilio Fontana, ha disposto che dal 5 aprile per uscire di casa sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Fontana ha dichiarato: “Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, non abbiamo concluso nessuna opera”.

Da qui l’ulteriore stretta per rallentare la diffusione del contagio con una nuova ordinanza contro il coronavirus della Regione Lombardia in cui si dispongono misure più rigide di quelle introdotte dal governo. La Lombardia sarà quindi l’unica regione in Italia in cui ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione sia necessario “proteggere se stessi e gli altri” utilizzando “la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca”.

Una mossa che non è piaciuta, però, al capo della Protezione civile Angelo Borrelli: “Io non la uso perché rispetto le distanze. E’ importante indossarla se non si rispettano le distanze”. Dato che, però, le mascherine non si trovano con facilità, il Pirellone ha stabilito che si potranno usare anche sciarpe, e foulard. E, poi, che i negozi di alimentari e di prima necessità, ossia quelli ancora aperti, dovranno fornire ai clienti “guanti monouso” e disinfettanti “per l’igiene delle mani”.

Resta confermata la chiusura degli alberghi, degli studi professionali, dei mercati e di tutte le attività non essenziali. Si potranno, però, spiega la Regione, “acquistare articoli di cartoleria”, utili soprattutto per i bimbi che stanno in casa, in supermarket e altri negozi aperti e la vendita di fiori e piante sarà possibile “solo con la consegna a domicilio”.

Sullo stop ai cantieri edili, già previsto nel precedente provvedimento e confermato nel nuovo, sarà il Governo a dover decidere. La Lombardia ha chiesto a Palazzo Chigi di permettere, invece, “le attività legate alla filiera silvopastorale”, come, ad esempio, “il taglio della legna”.

Intanto, sul fronte dei numeri il trend è stabile, ancora non c’è una riduzione “continua e significativa”, come ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, “ci stiamo assestando e abbiamo bisogno di dare un’ultima spallata”. I positivi totali arrivano a sfiorare i 50mila (49.118 con un aumento di 1.598), i morti in 24 ore sono stati 345 (8.656 in tutto), ma le terapie intensive tirano il fiato: 55 ricoveri meno di ieri.

Crescono ancora ma a ritmi sempre più contenuti i dati dei contagi nelle province lombarde, con Milano che, però, è prima per numero di contagiati (10819, 428 i nuovi casi) per coronavirus in Lombardia.

Insomma va mantenuta alta la guardia, anche con più controlli in vista della Pasqua. Li ha chiesti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla Polizia locale e al Prefetto Renato Saccone (che ha spiegato di averli disposti). “In molti mi state scrivendo che c’è troppa gente in giro e obiettivamente c’è più gente”, ha detto il primo cittadino.

Da lunedì in città ci saranno pure 180 agenti in più della Polizia locale a presidiare le strade. Anche perché che siano troppe le uscite è un dato registrato anche dal Pirellone con le verifiche sulla mobilità salita questa settimana “più di due punti percentuali”, fino al 38%, che equivalgono a “decine di migliaia di persone” in più in movimento.

Intanto, altre due nuove strutture si preparano ad accogliere pazienti per togliere pressione dalle terapie intensive. Il nuovo centro di rianimazione allestito nei padiglioni della Fiera di Milano da lunedì ospiterà i primi malati: non si sa ancora quanti ne saranno ricoverati esattamente, ma saranno disponibili subito fino a 53 letti sugli oltre.

Il personale, è stato spiegato, è più che sufficiente, tra i collaboratori del Policlinico e le persone assunte attraverso i bandi regionali e della Protezione civile. Complessivamente si sono candidati circa 500 medici e 3.500 infermieri. Un altro centro con 180 posti letto dedicati all’emergenza Covid nascerà, poi, nelle prossime settimane in un padiglione degli Spedali civili di Brescia. (Fonti: ANSA e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)