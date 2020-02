ROMA – “E’ pronta un’ordinanza che metterà in campo iniziative immediate per ​circoscrivere l’area dove si è siluppato questo cluster”. A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa sui contagi da coronavirus registrati in Lombardia. “Un piano che ha chiaramente delle immediate scelte, che riguardano il territorio che è stato circoscritto, perché l’obiettivo essenziale è quello di circoscrivere quest’area, trattenerlo in una specifica area geografica”, ha aggiunto. L’ordinanza prevede nell’area in questione la sospensione delle attività lavorative delle imprese e delle attività scolastiche.

E in serata, il ministro ha scritto su Facebook: “Sto tornando a Roma dopo una lunga giornata per partecipare all’incontro alla Protezione Civile insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Siamo stati i primi a dichiarare lo stato di emergenza, a chiudere i voli e siamo gli unici che prevedono misure di quarantena per tutti quelli che vengono dalle aree a rischio”.

“Ora di fronte ai nuovi casi di coronavirus – aggiunge – è più che mai necessario essere uniti. I ministeri, le regioni e la ricerca scientifica devono cooperare al massimo per rispondere alla nuova emergenza. Per questo dinanzi ai nuovi casi nel lodigiano abbiamo disposto, insieme al Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, misure molto stringenti di isolamento per contenere il virus. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è forte – conclude Speranza – saprà fronteggiare l’emergenza, assicurare attenzione, prevenzione e le cure migliori alle persone colpite”.

Fonte: Ansa, Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev