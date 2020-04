ROMA – Mascherine obbligatorie, ma qual è la differenza tra i vari tipi? Perché non tutte le mascherine sono uguali: alcune proteggono chi le porta, altre il prossimo, solo alcune proteggono entrambi. Ma chi le indossa lo sa? O rischia di abbassare la guardia mettendo a rischio se stesso e/o gli altri?

Come funzionino le varie tipologie di mascherine ormai note e la differenza tra le stesse lo ha spiegato in questo video postato su Facebook Alessandro Gasbarrini, direttore di Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Nel filmato, inizialmente dedicato ai figli del medico, ma poi diventato virale sul web, il dottor Gasbarrini spiega i diversi tipi di mascherine classificandole come “altruiste, egoiste ed intelligenti”.

Le mascherine “altruiste” sono quelle chirurgiche, che proteggono gli altri dall’eventuale presenza di coronavirus, ma non chi le indossa. Le mascherine “egoiste” sono quelle con filtro Ffp2-3 ma con la valvola: permettono a chi le indossa di non infettarsi ma lasciano passare il coronavirus. E quindi non proteggono gli altri.

Ci sono poi le mascherine “intelligenti”, le Ffp2-3 senza valvola, che proteggono chi le indossa e nel contempo gli altri.

Le indicazioni, comunque, riguardano solo coloro che non sono medici: a loro la valvola serve perché lavorano in un ambiente altamente contaminato. (Fonte: Agenzia Vista)