Coronavirus, Michele Alessandrino torna sul balcone con la scopa e canta: “I want to break free”

ROMA – Michele Alessandrino colpisce ancora dal balcone. Il giovane di Caserta, che fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus ha allietato i suoi vicini di casa con esilaranti performance canore è tornato ad affacciarsi alla finestra, questa volta in versione Queen e imbracciando un aspirapolvere e poi con una scopa per microfono.

Travestito da Freddy Mercury il giovane canta “I want to break free”. “Oggi inno alla libertà, per tutti!”, ha scritto sulla sua pagina Facebook condividendo il video del suo ultimo show.

Divenuto una star dei flash mob nati con la quarantena, nelle passate edizioni Michele si era già esibito nei panni di Morgan, cantando “Le brutte intenzioni, la maleducazione”. Poi è stata la volta di Achille Lauro con tanto di spogliarello sanremese. E ancora: Elettra Lamborghini e Loredana Berté. Tutte le performance, neanche a dirlo, hanno fatto incetta di like e condivisioni.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev