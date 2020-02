ROMA – Niccolò può tornare a casa. Lo studente italiano di 17 anni bloccato a Wuhan, in Cina, per il coronavirus ha terminato i 14 giorni di isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma e ora ha potuto riabbracciare i suoi genitori. Grande emozione per la mamma e il papà dello studente originario di Grado, che per due volte a causa delle febbresi è visto negare il ritorno a casa, mentre intorno l’emergenza coronavirus imperversava.

“E’ un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa”, ha detto la mamma che ha ribadito: “E’ stata dura”. I genitori infatti ora possono vederlo e il padre racconta: “Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un’emozione fortissima riabbracciarlo”.

Anche la madre ha sottolineato: “Niccolò è contento di riabbracciare tutti quanti, finalmente questa disavventura è finita”. Nonostante il brutto periodo passato, il giovane è pronto a tornare a scuola e ha già avvisato i genitori che in futuro tornerà in Cina.

Per ora, però, si gode la sua famiglia e il padre lo conferma: “Ora lo coccoliamo e torniamo a casa”. Ad aspettarlo fuori dall’ospedale Spallanzani i genitori con un sorriso stampato in volto e un vassoio di pastarelle per festeggiare questo momento. (Fonte ANSA e Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)