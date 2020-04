Coronavirus: da Pellegrini a Zaytsev, il ringraziamento del Team Italia ai medici

ROMA – Per testimoniare la loro vicinanza con i medici e gli operatori sanitari in prima linea nella dura battaglia contro il coronavirus, diversi atleti della nazionale italiana hanno deciso di ringraziarli in un video diffuso dal Coni.

La clip si apre con la scritta #ItaliaConVoi: al suo interno compaiono tanti campioni azzurri. Si tratta di Federica Pellegrini a Dorothea Wierer, Ivan Zaytsev e Michela Moioli, Gregorio Paltrinieri, Frank Chamizo, Federica Brignone, Simona Quadarella, Elisa Di Francesca e Paola Egonu.

Tutti gli atleti a turno hanno rivolto un “grazie” a chi sta lottando per fronteggiare questa emergenza che, ai dati di domenica 5 aprile vede complessivamente 91.246 malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto al giorno prima di 2.972.

Sabato l’incremento era stato di 2.886. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 124.632. Rallenta significativamente l’incremento del numero di vittime da Covid-19 in Italia rispetto ai giorni precedenti.

Secondo l’ultimo bollettino, sono 15.887 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 525. Sabato l’aumento era stato di 681. “Con il dato di oggi (ieri ndr) sui deceduti, che sono 525, registriamo il numero più basso di deceduti dal 19 marzo ad oggi”, ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

“La curva ha iniziato la discesa e comincia a scendere anche il numero dei morti – ha detto in conferenza stampa il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro -. Dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).