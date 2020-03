Coronavirus, la pneumologa di Sondrio incoraggia i pazienti col megafono

ROMA – Sarah Barbuto è un medico originario di Crotone che lavora presso l’ospedale di Sondalo a Sondrio. Il medico incoraggia i pazienti ricoverati per coronavirus con un megafono: “L’Italia è con voi”.

Poi, al megafono che ha in mano appoggia un telefonino e fa ascoltare l’inno di Mameli. Un gesto semplice che dimostra la voglia di reagire e la tenacia degli operatori sanitari. La Barbuto ha postato il video su Facebook. Il filmato è stato poi ripreso dall’Agenzia Vista. La donna ha accompagnato il video con queste parole:

“Sono giorni tristi e difficilissimi, questo dannato covid-19 non molla per niente e se all’inizio essere positivi non era difficile ora lo è sempre di più, aumentano i malati e finiscono i posti, aumentano i morti, aumentano le famiglie che devo chiamare per dire che le cose stanno andando male per poi richiamarle e dire, dietro un telefono senza neanche una pacca sulla spalla, che é andata peggio”.

“Stiamo prendendo ogni giorno decisioni più difficili con un peso sul petto che ci porteremo per molto tempo, non andrà bene niente perché il virus passerà ma avremo ancora tanti morti da piangere e continuerò a sognarmi i campanelli dei ventilatori, i pazienti dispnoici, le corse contro il tempo e le scelte enormi. In questi giorni difficili stavo per lasciarmi prendere dalla tristezza ma nella vita, quando le cose vanno male (anche peggio vista la situazione), fermarsi non serve ma anzi bisogna fare di più perchè solo rendendo più leggero tutto le cose miglioreranno e questo lo spero per tutti i pazienti ma soprattutto per noi operatori sanitari che non ci meritavamo di dover prendere decisioni così terribili e di vedere questi scenari inenarrabili”.

Fonte: Facebook, Agenzia Vista /Alexander Jaknhagiev