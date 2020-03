MILANO – Il governo ha chiuso scuole e università fino al prossimo 15 marzo per fronteggiare l’emergenza del coronavirus e il Politecnico di Milano ha deciso di adeguarsi. Per questo motivo molte università in Lombardia si stanno organizzando per consentire agli studenti di conseguire la laurea online e anche gli esami.

I relatori hanno spiegato: “Lo stato di emergenza nel quale ci troviamo, ha una connotazione del tutto particolare”. Per fronteggiare l’emergenza quindi si passa alle tele-lauree, un sistema con cui gli studenti potranno discutere le proprie tese e laurearsi attraverso il computer. Nelle immagini la proclamazione di uno studente del politecnico di Milano in Ingegneria aereospaziale.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)