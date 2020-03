Coronavirus, domani verrà presentato il nuovo ospedale alla Fiera di Milano. Ecco le prime immagini VIDEO

ROMA – Si terrà domani mattina, quindi martedì 31 marzo, la conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano, ospedale destinato a ospitare nuovi posti di terapia intensiva.

“Questo – ha detto l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera mostrando le prime immagini dell’ospedale – è il luogo plastico che ci dà speranza. Io sono molto emozionato e orgoglioso di chi materialmente ci ha dato una mano a costruire tutto questo. Questo letti, solo qualche giorno fa, erano bloccati in Turchia. Abbiamo lavorato con la diplomazia e siamo riusciti a portare questi letti qui. Ringrazio anche i medici, gli intensivisti, gli infermieri, questo sarà un centro che riunirà le competenze di tutti i più grandi ospedali della nostra regione”.

Nell’enorme tsunami coronavirus che ha investito la Lombardia “abbiamo vissuto anche il dramma della scarsità dei farmaci necessari per tenere sedati i pazienti in terapia intensiva. Facevamo fatica a trovare i farmaci che servivano a consentire a una persona di tenere un tubo in bocca, rendetevi conto del livello”. Queste le parole di ieri di Gallera: “Negli ultimi giorni sono fortunatamente arrivati e stanno arrivando. Sui farmaci ci sono delle scorte, sull’ossigeno stiamo facendo una grandissima fatica, ma questa riduzione della pressione sugli ospedali ci sta aiutando un po’”.