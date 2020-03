ROMA – Ad oggi in Italia ci sono 300 bambini malati di coronavirus ma “non ci sono vittime né casi gravi”. Lo ha detto il presidente della Società italiana pediatria Alberto Villani in conferenza stampa alla Protezione Civile. “Questo – ha aggiunto – deve rasserenare moltissimo genitori e nonni, devono sapere che non è un problema pediatrico, quando ci sono sintomi va interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi. Ma al momento il coronavirus di per se non rappresenta un problema per i bambini”.

Villani ha poi parlato con l’Ansa al termine della conferenza stampa alla Protezione civile: “Un rapporto tra bambini contagiati dal coronavirus e bambini non vaccinati? Non glielo so dire, è oggetto di studio. Posso dirle per certo che le vaccinazioni danno in ogni caso un input al sistema immunitario che potenzia la sua capacità difensiva. Questo è dimostrato. I bambini vaccinati hanno allertato il sistema immunitario e questo di sicuro favorisce le difese”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev