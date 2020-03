Coronavirus, al Quirinale bandiere a mezz’asta in memoria delle vittime

ROMA – Bandiere a mezz’asta in Italia, Bandiere a mezz’asta per unirsi “in un lutto e in un sostegno reciproco” in questa lotta al coronavirus.

L’iniziativa, partita dall’Anci, l’associazione dei comuni italiani, è stata raccolta da tante istituzioni.

Ad aderire all’iniziativa anche il Quirinale: sul balcone della piazza, infatti, le bandiere sono state fatte scendere a mezz’asta dai corazzieri.

In serata, grazie all’Acea, inoltre il “Torrino” sarà illuminato di bianco, rosso e verde dal tramonto all’alba e fino alla fine dell’emergenza. Il “Torrino” è un po’ il simbolo del Quirinale ed è il punto più alto del palazzo che fu dei papi: è un belvedere fatto realizzare dall’architetto Ottaviano Mascarino nel corso di uno dei primi ampliamenti dell’edificio, su incarico di papa Gregorio XIII. Proprio sul “Torrino” sono issate le tre bandiere istituzionali, ovvero il Tricolore, la bandiera dell’Unione europea e lo stendardo presidenziale.

L’Italia così si unisce nel lutto. Si unisce nel lutto, l’Italia, da Nord a Sud.

“Sono vicino al sindaco Giorgio Gori, Bergamo sta vivendo una tragedia”. Queste le parole di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, dove le bandiere, anche lì, in memoria delle vittime per il coronavirus, le bandiere sono state abbassate a mezz’asta.