Coronavirus, Renzi: “Tracciamo spostamenti col cellulare come in Corea del Sud”

ROMA – “Facciamo come la Corea del Sud che traccia tramite il telefono i movimenti delle persone per individuare il contagio (da coronavirus ndr), così si riduce il numero dei contagiati. Certo, cediamo un po’ della nostra privacy ma in questo momento stiamo rinunciando anche a delle libertà costituzionali, stando ad esempio chiusi in casa. Dobbiamo capire che la cosa non finisce domani mattina, ma quello che è sicuro che dopo ciò che è accaduto ci vorrà del tempo per ripartire e quindi avere degli strumenti tecnologici che ci aiutino ad evitare di ricadere nella pandemia è ottimo”. Ad affermarlo è Matteo Renzi su Facebook.

Sempre su Facebook, Renzi ha commentato il decreto deciso dal Governo: “Ieri il governo ha fatto un decreto, Gualtieri ha chiaro che è un primo passo. Quello che va migliorato lo miglioreremo, i soldi per fare queste cose ce li sta dando il debito pubblico, è importante avere una grande oculatezza ma dobbiamo a tutti i costi permettere alle famiglie di poter superare la quarantena e far sopravvivere le aziende iniettando liquidità”. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi su facebook.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev