LECCE – A Lizzanello, in provincia di Lecce, la polizia municipale lancia l’appello a non uscire di casa causa emergenza coronavirus. E lo fa attraverso gli altoparlanti: “Si invita la cittadinanza a restare in casa e uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico nel rispetto delle norme anti-contagio. Girare con mascherine per proteggersi bocca e naso e mantenere la distanza di almeno un metro. Gli anziani e i bambini non devono assolutamente uscire. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre o tosse, deve rimanere in casa e non deve assolutamente recarsi in ospedale ma deve avvisare telefonicamente il medico curante”.

Prosegue l’altoparlante: “Chi proviene dalle zone rosse o sospetta di essere a rischio, si metta in quarantena fiduciaria per 14 giorni. Lo stesso vale per i suoi componenti familiari. Grazie”.

Ai dati di lunedì 9 marzo, salgono intanto a 56 i casi di infezione da coronavirus in Puglia, 12 in più rispetto a domenica 8 marzao. A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Lundì 9 sono stati effettuati 77 tamponi, 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono così suddivisi: 6 in provincia di Bari; 2 nel Brindisino e 4 in provincia di Foggia. I decessi collegati al contagio restano tre, tutti nel Foggiano. In Salento si contano invece 4 casi, stando agli ultimi dati disponibili su base provinciale del 8 marzo.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagievù